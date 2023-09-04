البحوث الإسلامية: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مجالس القراءات القرآنية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل برنامج مجالس القراءات القرآنية للطلاب الوافدين بمسجد مدينة البعوث الإسلامية في قراءتي (عاصم ونافع براوييهما).

ويأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدورة تعقد للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية التي خضعوا لها على مدار الشهر الماضي، وذلك على يد نخبة من أعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، حيث اشترط في المتقدمين للالتحاق بالبرنامج حفظ القرآن الكريم حفظًا كاملًا متقنًا، مع مراعاة أحكام التلاوة، واجتياز المقابلات الشخصية، على أن يمنح الطالب بعد انتهائه إجازة عن كل رواية من الروايات المذكورة.



وأضاف الأمين العام أنه قد تقدم للالتحاق بالبرنامج عدد 52 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات، اجتاز منهم الاختبارات عدد 32 طالبًا وطالبة، وتم توزيعهم على مجموعات، كل مجموعة تمثل الرواية القرآنية الأشهر في بلادهم.



ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبًا عن المرحلة الثانية من مراحل البرنامج في قراءتي (ابن كثير المكي وحمزة الكوفي) برواييهما، كما سيتم الإعلان عن مستوىً خاصًا للطلاب المتميزين الراغبين في الجمع بين الروايات القرآنية بطرقها.