ميناء دمياط يتعامل مع 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 5 سفن، بينما غادره 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان صادر اليوم/الاثنين/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10 آلاف و175 طنًا، تشمل: 2500 طن يوريا و3300 طن مولاس و4375 طنًا من البضائع المتنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19 ألفًا و9 أطنان، تشمل: 4088 طن نواتج تقطير و6 أطنان أبلاكاش و3572 طن حديد و3713 طن ذرة و7630 طن قمح.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 699 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 365 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4006 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48 ألفًا و401 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218 ألفًا و253 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4344 شاحنة.