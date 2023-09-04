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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد صورها الأخيرة.. 10 صور آثارت الجدل لسارة سلامة| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهور لها| شاهد

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فستان لافت .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور مثير | شاهد

وتألقت سارة سلامة داخل الجيم، مرتديه بنطال رياضي باللون التايجر، ونسقت معه توب نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

وتميل سارة سلامة، إلى اختيار الالوان المميزة والملابس الأنيقة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد سارة سلامة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما تميل سارة سلامة ، إلى اختيار تسريحات الشعر المختلفة التي تتناسب معها وتكشف جمالها. 

وإليكم صور سارة سلامة

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