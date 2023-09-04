بعد صورها الأخيرة.. 10 صور آثارت الجدل لسارة سلامة| شاهد

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سارة سلامة داخل الجيم، مرتديه بنطال رياضي باللون التايجر، ونسقت معه توب نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتميل سارة سلامة، إلى اختيار الالوان المميزة والملابس الأنيقة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد سارة سلامة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تميل سارة سلامة ، إلى اختيار تسريحات الشعر المختلفة التي تتناسب معها وتكشف جمالها.

وإليكم صور سارة سلامة