بيستخدموها في الكفتة والحواوشي.. ضبط جزارين بحوزتهما لحوم خيول داخل مزرعة ببنها

استغل جزارون مزارع الموز بمنطقة عزبة الزراعة ببنها فى القليوبية، وقاموا باصطحاب الخيول والتخلص منها وبيع لحومها، إلا أن عدد من الأهالي شاهدوهم وقاموا بضبطهم وإبلاغ الشرطة التي أخطرت بدورها مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ضبط شخصين بحوزتهما لحم خيول ببنها



وقال أحد شهود العيان : أنهم فوجئوا بشخصين يقوموا باستدراج الخيول إلى المزارع والمناطق النائية بشكل مستمر مؤكدا أنهم قاموا بتتبعهم وتبين قيامهم بالتخلص من الخيول وبيع لحومها وتوزيعها على محلات الكفتة والحواوشى.

فيما كشفت التحقيقات أن المتهمين، هما شخصان مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها وتم ضبطهما ببقايا لحوم من الأحصنة وهيكل عظمي وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تشكيل لجنة من الطب البيطرى لفحص الواقعة



وقال مصدر مسئول أنه فور ورود بلاغ للطب البيطرى انتقلت لجنة من الأطباء المختصين لمكان الواقعة وتم فحص المضبوطات وهي عبارة عن بقايا أحشاء حصان واحد فقط وهيكل عظمي، وأوصت اللجنة المشكلة بإعدام المضبوطات.

من جانبها قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل جزارين بعد اتهامهما بإنهاء حياة حصان بمنطقة الزراعات بعزبة الزراعة بمدينة بنها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وإعدام المضبوطات من متبقيات لحم حصان .

تفاصيل ضبط جزارين وبحوتهما لحوم خيول



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد ألقت القبض على جزارين بحوزتهما بقايا لحم حصان حيث جرى التحفظ على بقايا لحوم الحصان المضبوط وهيكل عظمي أيضا وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبيةإخطارا من الأهالي بضبطهم جزارين ينهون حياة حصان بمنطقة زراعات الموز بدائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية.

إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وجرى ضبط الجزارين وبحوزتهما بقايا لحم حصان، وهيكل عظمي له وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهما.



فيما شكلت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بقيادة الطب البيطري لجنة لفحص المضبوطات، وتبين أنها هيكل عظمي لحصان وبعض أحشائه وتم إعدامها.