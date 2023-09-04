عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمقاول يتاجر في المخدرات القليوبية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم ، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين وحيازة سلاح نارى، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية. 


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3725 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 276 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "ماضي ج س"، 49 سنة، مقاول، ومقيم دائرة مركز شبين القناطر، أحرز جوهراً مخدراً "الهيروين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرز ذخائر (3 طلقات) مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. 


وكشفت تحريات المباحث حيازة وإحراز المتهم للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص فاستصدر اذنا من النيابة العامة ونفاذا لذلك الاذن انتقل إلي مسكن المتهم وتمكن من ضبطه وإلي جواره سلاح ناري "بندقية خرطوش" مذخرة ب3 طلقات خرطوش، وكذا حقيبة بداخلها 154 لفافه تحوي جوهر الهيروين المخدر وعثر معه أيضا علي مبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر باحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالى حصيلة الإتجار. 


وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبق النصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، والتى أصدرت قرارها السابق.

القليوبية النيابة العامة الهيروين المخدر تحريات المباحث محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

موضوعات متعلقة

لغسيل الشبكات .. انقطاع مياه الشرب عن مدينة قليوب 3 ساعات

تحرير 1212 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص ببنها لجلسة 2 أكتوبر للمرافعة

انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ بالقليوبية

المشدد 5 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة والحشيش فى القليوبية

كفالة مالية.. إخلاء سبيل المتهمين بحيازة لحوم أحصنة بالقليوبية

لمدة 4 أيام.. غلق مزلقان قليوب البلد بالقليوبية

غلق الطريق الزراعي السريع بالقليوبية .. صور

ترشيحاتنا

تحذير عاجل لأولياء الأمور قبل بدء الدراسة .. تفاصيل

تحويلات مرورية.. غلق كلي لطريق الفيوم لمدة 5 أيام

أول مقابلة منذ وقف موسكو صفقة الحبوب.. أردوغان يصل سوتشي للقاء بوتين

للطلاب الجدد ..حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023 والمستندات المطلوبة

يذنبون برجاء التوبة.. علي جمعة يحذر من 6 أفعال تفسد القلوب

صفقه بـ 3,5 مليون جنيه.. إحباط ترويج 500 طربة حشيش في السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع زجاجات المياه للمدارس تصيب طفلك بالسرطان

رقة وجمال.. فستان ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل سمك من المطبخ الهندي| مذاق لا يقاوم

فستان منى زكي الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

بكاء مذيعة شهيرة بسبب منى زكي.. تفاصيل بالفيديو

قرار من شعبة الذهب | ومفاجأة في الدولار .. فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ