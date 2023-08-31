ضبطه مع زوجته فى غرفة النوم .. جنايات بنها تنظر محاكمة المتهم بالتخلص من صديقه

تنظر اليوم محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، قضية اتهام بائع أحذية بإنهاء حياة شريكه حرقا بالبنزين بعد أن ضبطه في وضع مخل مع زوجته.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، أحال المتهم ع إ ص، 30 سنة، بائع أحذية، لمحكمة الجنايات لقيامة وآخرين بإنهاء حياة المجني عليه أحمد جمال إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات عبارة عن زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وسنج وماسورة حديدية، وتربصوا له بالمكان الذى أيقنوا سلفا مروره به حتى قاموا بالتعدي عليه بإلقاء حجارة، وأسطوانة غاز من أعلى إحدى المساكن.



وتابع أمر الإحالة، بأنه أثناء محاولة المجني عليه الفرار من محل الواقعة، قام المتهم بتتبعه وتعدى عليه وأحدث إصابته باستخدام زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وألقاها عليه وأضرم النيران بجسده، وتعدى المتهمون المجهولون على المجني عليه وأحدثوا إصابته باستخدام أسلحة بيضاء، ماسورة حديد وسنج محدثين إصابته والتي أودت بحياته.



وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات ماسورة حديدية وسنج وزجاجة بها مادة معجلة للاشتعال "بنزين" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ودون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.



وبسؤال شقيق المجني عليه جزار قال إنه على إثر خلافات مالية بين شقيقه المجنى عليه المتوفى، وبين المتهم بعد أن توجه إلى مسكنه لحل تلك الخلافات ففوجئ بتربص المتهم لهما، أعلى مسكنه وما أن شاهدهم حتى قام بإلقاء الحجارة وأسطوانة غاز عليهما، وأثناء محاولتهما الفرار من محل الواقعة قام المتهم بالنزول من مسكنه والجري خلف المجنى عليه، حتى لحق به وقام بالاعتداء عليه بإلقاء زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال واشعل النيران بجسد المجنى عليه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



فيما كشف تحريات مباحث مركز بنها لوجود خلافات مالية بين المتهم والمجنى عليه المتوفى، وعلى ذلك توجه المجنى عليه إلى مسكن المتهم لحل تلك الخلافات مع المتهم فتربص له المتهم وآخرين وقام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بإلقاء زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وإشعال النيران بجسد المجنى عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته.