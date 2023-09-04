لطلاب جامعة عين شمس.. تعرف على نتائج مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى 2023

أعلنت اليوم نتائج مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى ٢٠٢٣م التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس بمسرح كلية التربية النوعية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذلك بحضور الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية ، الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من اجل مصر والدكتور ة ولاء انيس وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة داليا حسين وكيل كلية التربية النوعية لدراسات العليا.

وتحت إشراف الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة للانشطة الطلابية ، ا.ابراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب. أ طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ، أ. مصطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني.

هذا وقد قام اعضاء لجنة التحكيم بتقديم وافر الشكر والتقديرللاستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الدعم الذي تلقاه طلبة النشاط الفني طوال العام الدراسي.

نتائج مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى 2023

واعقب ذلك اعلان النتيجة وقد تم تسليم شهادات المركز الاولى للطلاب اثناء اعلان النتيجة.

وقد جاءت نتائج المسابقة كالتالي



اولا : فرديات الغناء للكليات التي لايوجد بهها فرق جماعيه حصل على المركز الثالث الطالب كيرلس صفوت ساويرس بكلية الصيدله وحصل على المركز الثاني الطالبه حبيبه خالد مسعد بكلية التمريض بينما حصل على المركز الاول الطالب عبد الله كمال النجدي بكلية الاداب.

ثانيا : مجال العزف الجماعي والعزف الفردي

اولا العزف الفردي وحصل على المركز الثالث الطالبة بسمة اسامة بكلية التجارة وحصل على المركز الثالث مكرر الطالبة نهى اشرف بكلية التجارة وحصل على المركز الثاني الطالبة سلمى مدحت الطالبة بكلية الالسن فيما حصد المركز الاول مكرر الطالبة يوستينا وحيد بكلية الالسن وفاز بالمركز الاول الطالبه منة الله محمد بكلية الهندسة.

ثانيا : العزف الجماعي

وحصد فيه المركز الثالث كلية التجارة وحصل على المركز الثاني كلية الالسن بينما فاز بالمركزالاول كلية الهندسة.

ثالثا : مجال الغناء الجماعي والفردي حصل على المركز الثالث مكرر الطالبة نسرين نبيل بكلية الطب و حصد المركز الثالث الطالب مارفي نصري بكلية التجارة وحصل المركز الثاني مكرر الطالب حسين ممدوح بكلية التجارة وحصل علىالمركز الثاني الطالب زياد كمال بكلية الهندسة وحصل على المركز الاول الطالبة بسمة اشرف بكلية الطب.

رابعا : الغناء الجماعي

وحصل على المركز الثالث كلية التجارة و المركز الثاني كلية الهندسة وفاز بالمركز الاول كلية الحقوق.