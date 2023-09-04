الإسكندرية السينمائي يهدي وسام عروس البحر المتوسط للمخرج العماني خالد الزدجالي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم المخرج العماني خالد الزدجالي خلال الدورة 39 من المهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلي 8 أكتوبر المقبل.

وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان -في تصريح اليوم /الاثنين/- إن تكريم المخرج خالد الزدجالي جاء تقديرا لمشواره وعطائه في مجال السينما والثقافة والفنون، ودوره في ريادة السينما العمانية وتأسيس مهرجان مسقط السينمائي الدولي ومهرجان سينمانا للفيلم العربي.

وأضاف "رئيس المهرجان" أن خالد الزدجالي هو سينمائي وإعلامي عماني، مواليد العاصمة مسقط عام 1965، اهتم بالسينما منذ الصغر وانتقل إلى القاهرة للدراسة في المعهد العالي للسينما، كما حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي السمعي والبصري بتونس، وقدم العديد من الكتب و الدراسات في مجالات دراما الطفل، والثقافة والفنون والإعلام من بينها "عين على التلفزيون ودوره في التنمية الثقافية " و " أنماط الحياة الإجتماعية في الدراما الخليجية " .

وأشار أباظة إلى أن خالد الزدجالي قدم العديد من المسلسلات الدرامية والبرامج والأفلام التلفزيونية، كما قدم فيلمه الطويل "ألبوم" عام 2006 ، بطولة الفنان سعيد صالح ليصبح أول فيلم روائي طويل في تاريخ سلطنة عمان ، و ترأس الجمعية العمانية للسينما.