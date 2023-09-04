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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني علي محطة طاقة بمنطقة بريانسك

روسيا تعلن التصدي
روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني

قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، اليوم الاثنين، إن روسيا أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة للطاقة الحرارية في المنطقة الجنوبية.

وأضاف بوجوماز، أنه “لم يصب أحد بأذى ولم تلحق أضرار بالمنشآت”، مشيرا إلي أن “طائرة أخرى بدون طيار تحطمت في أحد الحقول”.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن القوات الروسية دمر 3 طائرات بدون طيار فوق بريانسك باستخدام مدفع مضاد للطائرات بدون طيار.

وأضاف بوجوماز عبر قناته على تليجرام، أن القوات الروسية في الحرس الوطني استخدمت مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار وبندقية خاصة لإسقاط 3 طائرات بدون طيار فوق بريانسك.

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وبحسب حاكم منطقة بريانسك، لم تقع إصابات أو أضرار لدي المواطنين والمنشآت العامة، لافتا إلى أن خدمات العمليات والطوارئ تعمل في الموقع.

روسيا أوكرانيا القوات الروسية بريانسك

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