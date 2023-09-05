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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المهلبية أو المحلاية للشيف مصطفى العمدة

المهلبية
المهلبية

تعد المهلبية من الوصفات اللذيذة والشهية، التي يمكن تقديمها للكبار والصغار، كما يمكن تحضير المهلبية بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة. 

وإليكم طريقة تحضير المهلبية بالخطوات للشيف مصطفى العمدة.

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طريقة عمل المهلبية أو المحلاية


المقادير 
- حليب : كوب ونصف (سائل)
- نص كوب سكر او حسب الرغبة 
- النشاء : 2 ملعقة كبيرة
- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة


طريقة  عمل المهلبية أو المحلاية  


في قدر على حرارة متوسطة، ضعي نصف كوب من الحليب مع السكر
في وعاء، اخر ضعي النشا، ثم أضيفي الكمية المتبقية من الحليب وحرّكي جيداً حتى يتجانس المزيج.‏
قبل ما يبدا الحليب، بالغليان أضيفي مزيج النشا تدريجياً وحرّكي باستمرار.‏
ارفعي الحرارة، واغلي المزيج لـ20 ثانية مع التحريك المستمر ثمّ أطفئي النار.‏
اسكبي المهلبية في وعاء وأدخليها إلى الثلاجة حتى تجمد. ثم تزين بالمكسرات.

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