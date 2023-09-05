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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

لحوم أحصنة
لحوم أحصنة

لحوم أحصنة ..  استغل جزارون مزارع الموز بمنطقة عزبة الزراعة ببنها فى القليوبية، وقاموا باصطحاب الخيول والتخلص منها وبيع لحومها، إلا أن عدد من الأهالي شاهدوهم وقاموا بضبطهم وإبلاغ الشرطة التي أخطرت بدورها مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

بيستخدموها في الكفتة والحواوشي.. ضبط جزارين بحوزتهما لحوم خيول داخل مزرعة ببنها

 

كفتة وحواوشي

 

وقال أحد شهود العيان  : أنهم فوجئوا بشخصين يقوموا باستدراج الخيول إلى المزارع والمناطق النائية بشكل مستمر مؤكدا أنهم قاموا بتتبعهم وتبين قيامهم بالتخلص من الخيول وبيع لحومها وتوزيعها على محلات الكفتة والحواوشى.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد ألقت القبض على جزارين بحوزتهما بقايا لحم حصان حيث جرى التحفظ على بقايا لحوم الحصان المضبوط وهيكل عظمي أيضا وحرر محضر بالواقعة.
ولمتابعة المزيد حول ضبط لحوم أحصنة وبيعها لمحلات الكفتة والحواوشي .. تابع الفيديو جراف التالي:

جزارون مزارع الموز بمنطقة عزبة الزراعة ببنها القليوبية الشرطة

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