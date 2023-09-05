حقيقة تعرض روسيا لأزمة وقود حادة رغم كونها أكبر منتجي النفط في العالم







قالت مصادر وخبراء مطلعون، إن روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ربما تواجه نقصا في الوقود الضروري لجمع المحصول في بعض أجزاء مناطقها الجنوبية، وفق ما ذكرت منصة هيلينك شيبينج نيوز.

وذكروا ، إن الوضع قد يزداد سوءا في الأشهر المقبلة.



وقالوا إن سوق الوقود تأثر بمجموعة من العوامل المختلفة بما في ذلك الصيانة في مصافي النفط واختناقات البنية التحتية للسكك الحديدية وضعف الروبل الذي يحفز صادرات الوقود.

وقد حاولت روسيا معالجة النقص في وقود الديزل والبنزين خلال الأشهر الأخيرة، معتبرة فرض قيود على الصادرات بمثابة محاولة أخيرة لمنع حدوث أزمة وقود خطيرة - وهو أمر حساس بالنسبة للكرملين قبل الانتخابات الرئاسية في مارس.



ومن المرجح أن يؤدي قرار الحكومة بخفض الدعم لمصافي التكرير إلى زيادة توافر الوقود في أكبر مصدر للحبوب في العالم. واضطرت مستودعات المنتجات النفطية في المناطق الجنوبية من روسيا إلى خفض أو حتى تعليق مبيعات الوقود، في حين اضطرت محطات تعبئة الوقود إلى الحد من حجم مبيعات الوقود للعملاء.

وقال تاجر في جنوب روسيا: "بنزين Ai-92 غير متوفر للبيع في منطقة كراسنودار وأديجيا وأستراخان، ولا يكاد يوجد أي بنزين أو ديزل من طراز Ai-95".

وقال تاجر آخر إنه لم تكن هناك مبيعات للديزل في مستودعات النفط ولا يوجد ديزل في أسواق التجزئة للأسبوع الثاني على التوالي في منطقة سمارا بأكملها، الواقعة في منطقة نهر الفولجا.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه لا يوجد نقص في الوقود، لكنه قال أيضًا إن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لضمان إمدادات مستقرة منه في السوق المحلية، بما في ذلك زيادة مستويات المبيعات الإلزامية والحد من عدد المصدرين.