جومانة ومعاذ.. مواهب فازت بجوائز المبدع الصغير

قامت جومانة سامح، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة المبدع الصغير، بمشاركة قصة حقيقية تتعلق بظاهرة التنمر، قائلا: إن هذه القصة حدثت مع صديقتها، وأرادت مشاركتها لفائدة الآخرين. قامت بتقديم حلاً لهذه المشكلة من خلال إنشاء صندوق حيث يمكن للأشخاص وضع مشكلاتهم دون الكشف عن هويتهم، ومن ثم يتم حل هذه المشكلات في الترتيب.

وأضافت خلال مداخلتها في برنامج "مساء DMC"، أنه لا يجوز لنا أن نتنمر على الآخرين لأننا جميعًا خلقنا من قبل الله ونتشارك في الإنسانية.

من ناحية أخرى، قدم معاذ عادل الذي فاز بجائزة التطبيقات والمواقع الإلكترونية، تطبيقًا يُدعى "انجدني" يهدف إلى مساعدة سائقي السيارات في حالة تعرض سيارتهم لعطل على الطريق. يتوفر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للمستخدم تسجيل مكانه ويقوم التطبيق بتوجيهه إلى أقرب ميكانيكي.