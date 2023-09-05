طرق فعالة لعلاج عسر الهضم عند الأطفال

يعاني الكثير من الأطفال من صعوبة هضم بعض أنواع الطعام خاصةً الأطعمة الحارة والدهنية، كما أن انشغال الطفل باللعب ورغبته في الانتهاء من الطعام سريعًا؛ قد يجعله يتناول لقيمات كبيرة بسرعة دون مضغ جيد، مما يسبب شعور بعدم الراحة والألم في البطن بعد ذلك نتيجة عدم قدرة معدته الصغيرة على التعامل مع الطعام جيداً.

وحسب موقع هيلثي لاين نستعرض أهم أعراض عسر الهضم عند الأطفال وعلاجه.



أعراض عسر الهضم عند الأطفال

يوجد بعض العلامات التي في حالة ظهورها يكون هناك احتمالية لإصابة طفلك بعسر الهضم، منها :



الشعور بألم وحرقة المعدة.

الغثيان.

الانتفاخ.

التجشؤ.

صعوبة التنفس.

القئ.

فقدان الشهية لأكثر من يوم.

فقدان الوزن السريع.

تغيير في لون البراز.



علاج عسر الهضم عند الأطفال:

تتحسن حالات الكثير من الأطفال دون تدخل دوائي، فقط مع الالتزام ببعض التغيرات في ما يخص عاداتهم الغذائية والنفسية، من هذه العادات:



مضادات الحموضة (Antacid): تُساهم أدوية مضادات الحموضة بعلاج عسر الهضم عند الأطفال عن طريق معادلة حمض المعدة.

تقسيم وجبات الطفل إلى عدة وجبات صغيرة وتناولها على مدار اليوم.

تعليم الطفل أهمية مضغ الطعام عدة مرات وتناوله ببطء.

يجب أن تكون آخر وجبة للطفل قبل النوم بساعتين وليس قبل النوم مباشرةً.

عدم تناول المشروبات الغازية والشوكولاتة بكميات كبيرة.

عدم الإكثار من تناول الفاكهة الحمضية.

الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه والعصائر الطبيعية.

منع الطفل من تناول الأطعمة الدهنية والحارة.

فقدان الوزن الزائد.

تجنب لبس أي ملابس ضيقة خاصةً عند منطقة البطن.

ممارسة أنواع الرياضة المختلفة والجري.

مساعدة الطفل في التعبير عن مخاوفه وقلقه وعدم كتمانها.



مضادات الحموضة التي لا تحتوي على الأسبرين.

أدوية تقلل من إفراز أحماض المعدة.



ينصح بالتوجه للطبيب، ومعرفة سبب عسر الهضم، ووصف بعض الأدوية.