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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتقدر تكلم مندوب الشحن على واتساب من غير ما تسجل رقمه.. الطريقة هنا

هتقدر تكلم مندوب
هتقدر تكلم مندوب الشحن على واتساب من غير ما

واتساب WhatsApp هو واحد من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم. بغض النظر عن رأيك في سياسة الخصوصية للتطبيق، لا شك أن واتساب سهل جدًا في الاستخدام للمراسلة والدردشات الجماعية وإجراء المكالمات الصوتية والمكالمات الفيديو وغيرها. ولكن كان هناك دائمًا بعض العيوب في التطبيق جعلته أكثر صعوبة في الاستخدام مما كان يجب.

واحدة من تلك العيوب كانت حقيقة أنه إذا أردت مراسلة شخص ما على واتساب، كان عليك إضافته كجهة اتصال أولاً. هذا دائمًا كان يبدو أمرًا بالغ الإزعاج عندما تسمح لك تطبيقات المراسلة الأخرى بإرسال رسالة مباشرة إلى رقم الهاتف دون الحاجة إلى إضافة ذلك الرقم إلى جهات اتصالك.

ولكن كل ذلك تغير الآن. بفضل تحديث، يمكنك الآن إرسال رسالة واتساب مباشرة إلى رقم هاتف دون الحاجة إلى إنشاء جهة اتصال جديدة أولاً. يمكنك دائمًا إنشاء جهة اتصال لهذا الرقم في وقت لاحق، ولكن إذا كنت ترغب فقط في إرسال رسالة سريعة، فهناك عائق أقل أمامك.

إذا كنت بحاجة إلى إرسال رسالة سريعة لشخص ليس في جهات اتصالك، فيما يلي كيفية استخدام واتساب دون حفظ رقم الهاتف.

 

كيفية إرسال واتساب دون حفظ رقم الهاتف:

 

1. افتح تطبيق واتساب.
2. حدد علامة التبويب "الدردشات".
3. اضغط على أيقونة "رسالة جديدة".
4. في حقل البحث، اكتب رقم الهاتف الذي ترغب في مراسلته.
5. إذا كان الرقم مرتبطًا بحساب واتساب، سيظهر في النتائج بوصفه "غير موجود في جهات اتصالك".
6. اضغط على "الدردشة" بجانب الرقم.
7. يتم إنشاء دردشة جديدة مع رقم الهاتف وليس باسم جهة اتصال معروض في الأعلى.
8. يمكنك المراسلة في الدردشة الجديدة بنفس الطريقة التي تتواصل بها مع جهات اتصالك.
9. إذا قررت أنك ترغب في إنشاء جهة اتصال لهذا الرقم في أي وقت، فاضغط على الرقم في أعلى الالدردشة وحدد "إنشاء جهة اتصال جديدة".

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