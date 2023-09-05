تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت الدائرة أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد، وسط استفزاز للمصلين والحراس. وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.

وكثف المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية.

وتواصل "جماعات الهيكل" المزعوم دعواتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية المقبلة، والتي تبدأ منتصف الشهر الجاري.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.