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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نفس تصميم ال iPhone.. Realme تطلق هاتفا جديدا بسعر 3300 جنيه

أعلنت شركة Realme عن هاتفها C51 في تايوان في شهر يوليو الماضي، وقد أطلق الهاتف الآن في الهند. يأتي هذا الهاتف ضمن فئة الأجهزة ذات المستوى المتوسط ويتميز بشاشة IPS LCD بحجم 6.7 بوصة ودقة عرض HD+ ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز. يحتوي الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكبسولة صغيرة للتنبيهات وتحديثات حالة النظام.

 

يأتي هاتف Realme C51 مزودًا بشريحة Unisoc Tiger T612 بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت يمكن توسيعها عبر فتحة بطاقة microSD. 

 

ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل (ISOCELL JN1) بفتحة عدسة f/1.8 وحجم بكسل 0.64 ميكرومتر. أما المستشعر الثاني في الجزء الخلفي فيكون عبارة عن وحدة عمق VGA، بينما تحتوي القطعة الثالثة على فلاش LED.

 

ويعمل هاتف Realme C51 بواجهة مستخدم Realme UI T Edition القائمة على نظام التشغيل Android 13 ويحتوي على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 33 واط. يأتي الجهاز أيضًا مع ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب، ومنفذ سماعات الرأس، ويأتي بألوان Mint Green و Carbon Black.

 

ويتم بيع هاتف Realme C51 بسعر 109 دولار (أي ما يعادل 3300 جنيه مصري). تمت إدراج الجهاز بالفعل في عرض البيع المبكر على موقع Realme.com و Flipkart، في حين ستبدأ المبيعات العامة في 11 سبتمبر.

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