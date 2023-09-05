تدمر المحاصيل وتهاجم البشر والنحل.. الدبابير الآسيوية تغزو دولة أوروبية

تثير الأعداد الكبيرة للدبابير الآسيوية مخاوفًا من عواقب كارثية على أعداد النحل في المملكة المتحدة لسنوات قادمة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يشير التقرير العالمي الصادر عن كبار العلماء إلى أن الدبابير الآسيوية الغازية تعد واحدة من المحركات الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي في العالم، وتساهم في 60% من حالات انقراض الحيوانات والنباتات.

الدبابير الآسيوية الغازية

تعتبر الدبابير الآسيوية الغازية من الأنواع الغريبة التي يتم نقلها عن طريق البشر إلى مناطق لا توجد فيها بشكل طبيعي.

وتشكل هذه الحشرات تهديدًا للنحل والدبابير المحلية، حيث تتغذى على النحل وتلحق ضررًا بالتنوع البيولوجي.

تمتلك الدبابير الآسيوية قدرة على تكوين أعشاش في مناطق مختلفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك شرق ساسكس وكينت وديفون ودورست.

تشير التقديرات إلى أن الأنواع الغريبة تسبب تكاليف اقتصادية تبلغ أكثر من 380 مليار دولار سنويًا في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة في المستقبل.

بالقرب من أشفورد، كان فريق من خبراء وحدة النحل الوطنية، وهي جزء من وكالة الصحة الحيوانية والنباتية المسؤولة عن التعامل مع هذه المشكلة. يعمل على تحديد موقع أعشاش الدبابير وتدميرها.

وفي هذا الوقت من العام، من المرجح أن تشاهد الدبابير الآسيوية، ربما في حديقتك، وهي تتغذى على الفاكهة. يطلب مفتش النحل، بيتر ديفيز، من الجمهور التقاط صور واستخدام تطبيق الدبور الآسيوي للتحقق منها والإبلاغ عنها.