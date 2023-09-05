عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: يجب أن تتواكب قدرات الدولة مع الزيادة السكانية لجني ثمار التنمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب استغلال الزيادة السكانية في تحقيق أهداف التنمية المرجوة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية التي بذلتها على مدار السنوات الأخيرة في استغلال الزيادة السكانية، وذلك من خلال دعم النظام الصحي وإطلاق العديد من المبادرات.

وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية، ان استضافة مصر للمؤتمر العالمية للسكان والصحة والتنمية، تعكس هذا الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق مستهدافات التنمية الصحية الشاملة، معربًا عن تطلعه في تعزيز وجود نظام صحي موحد في الدولة المصرية، من خلال التأمين الصحي الشامل.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة إلى أن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل يسهم إلى حد كبير في مسألة القضية السكانية، حيث ينعكس البرنامج على التنمية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن مواجهة تحديات الزيادة السكانية يتطلب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، وهو محور رئيسي تعتمد عليه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد النائب أحمد دياب، على ضرورة المواكبة بين القضية السكانية والتنمية، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون القدرات المالية للدولة تتواكب مع العدد السكاني والزيادة السكانية.

الزيادة السكانية التامين الصحي الشامل تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل العدد السكاني النائب أحمد دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

اِنت مش عارف تأثير دا إيه على أسرتك؟ رسالة مهمة من الرئيس للمواطنين

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم| اعرف عيار 21 سجل كام

محمد صلاح ينهي الجدل حول انتقاله إلى اتحاد جدة

ترشيحاتنا

مايا مرسي تبحث مع المديرة الإقليمية للأمم المتحدة توثيق تجربة مصر لتمكين المرأة

تحذير شديد اللهجة من حماية المنافسة للمدارس لهذا السبب

آخر أسعار سيارات رينو 2024 في مصر

استأذن الرئيس الأول| رد محمد معيط على وزير الصحة بعد هذا الطلب

أبكت والدها في ظهورها الأول.. ما لا تعرفه عن ساندرا ماجد الكدواني

سقوط تاجر سلاح بالمعادي في قبضة مباحث القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ