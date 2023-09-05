برلماني: يجب أن تتواكب قدرات الدولة مع الزيادة السكانية لجني ثمار التنمية

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب استغلال الزيادة السكانية في تحقيق أهداف التنمية المرجوة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية التي بذلتها على مدار السنوات الأخيرة في استغلال الزيادة السكانية، وذلك من خلال دعم النظام الصحي وإطلاق العديد من المبادرات.

وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية، ان استضافة مصر للمؤتمر العالمية للسكان والصحة والتنمية، تعكس هذا الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق مستهدافات التنمية الصحية الشاملة، معربًا عن تطلعه في تعزيز وجود نظام صحي موحد في الدولة المصرية، من خلال التأمين الصحي الشامل.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة إلى أن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل يسهم إلى حد كبير في مسألة القضية السكانية، حيث ينعكس البرنامج على التنمية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن مواجهة تحديات الزيادة السكانية يتطلب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، وهو محور رئيسي تعتمد عليه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد النائب أحمد دياب، على ضرورة المواكبة بين القضية السكانية والتنمية، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون القدرات المالية للدولة تتواكب مع العدد السكاني والزيادة السكانية.