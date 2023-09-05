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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من الكرملين على تقارير محادثات بوتين وجونج أون

بوتين وكيم جونج أون
بوتين وكيم جونج أون

رفض الكرملين التعليق على تقارير تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يعتزم السفر إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء محادثات في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وعندما طلب منه الصحفيون التعليق على التقارير الإعلامية وتعليقات البيت الأبيض، التي تشير إلى إمكانية عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين بوتين وجونج أون، رفض السكرتير الصحفي للكرملين التعليق قائلا: ”ليس لدينا ما نقوله بشأن هذا الموضوع”.

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وقال مسؤول في البيت الأبيض، الإثنين، إن كيم جونج أون يعتزم السفر إلى روسيا للقاء بوتين هذا الشهر، وإن مفاوضات الأسلحة بين البلدين ”تتقدم بنشاط”.

وأضافت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون،  في بيان نشر الاثنين ، أن البيت الأبيض لديه “معلومات تفيد بأن كيم جونج أون يتوقع أن تستمر هذه المناقشات، لتشمل مشاركة دبلوماسية على مستوى القادة في روسيا”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز  أيضًا يوم الاثنين  أن كيم جونج أون من المرجح أن يسافر من بيونج يانج إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادئ في قطار مصفح، وذلك نقلاً عن مصادر أمريكية وحليفة لم تسمها.
 

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