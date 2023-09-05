الزراعة في كل مصر| انفوجراف يوضح جهود وأنشطة المديريات خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٩ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٩ اغسطس وحتى ٤ سبتمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع، نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قوافل بيطرية علاجية وإرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان، لدعم المربيين، كما تم تنفيذ عدد من الندوات الارشادية للتوعية بأهمية تحصين الماشية، كما كثفت المديرية الحملات الرقابية على الاسواق حيث تم ضبط ٣٣طن مصنعات لحوم وهياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحصين ١١١ ألف و٣٣١ رأس ماشية ضد حمي وادي المتصدع والحمى القلاعية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الداخلية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم عقد اجتماع مع الحملة القومية لمحصول الذرة بالمحافظة، لبحث مستجدات العمل لمحصول الذرة والتنسيق مع إدارة التجارب لإجراء تجارب الحصاد لمحصول الذرة حسب المواعيد المتفق عليها، كما تم تكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات، حيث تم تحرير عدد من المحاضر للمحلات المخالفة.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماعاً مع مديري الإدارات ورؤساء مجالس الجمعيات المشتركة على مستوى المحافظة، لمناقشة الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح للموسم القادم، كما تم ازالة عدد (19) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، وعقد عدد (3) ندوات عن الارشاد المائي ونظم الري الحديث.

كذلك نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بقرية دقلت مركز كفرالشيخ وتم تقديم الخدمات المجانية المختلفة من رعاية وتناسليات ورش وتجريع لأكثر من ٤٠٠ راس ماشية متنوعة وكذلك لأكثر من ٥٠٠ طائر.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، قوافل بيطرية مجانية بقرية ظفر بمدينة تمى الأمديد، والثانية بمركز ومدينة الدقهلية، لدعم المربين، كما تم عقد عدد من الندوات الارشادية، كما شنت المديرية حملات مكثفة على اسواق اللحوم، وتم ضبط ١٩٢ كجم لحوم قطع لحم مفروم ولحم دجاج شاورما ومصنعات لحوم ودجاج غير صالح للاستهلاك الادمي.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية توعوية وقائية شاملة بالمجان بقرية قرموط صهبرة مركز ديرب نجم، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، لدعم المربين، كما تم تشكيل لجنة من أطباء إدارة المجازر والتفتيش بالمديرية ووزارة التنمية المحلية، للمرور على مجازر: الزقازيق، ديرب نجم، أبوكبير، وفاقوس، لتسهيل المعوقات وإعداد تقرير لاستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير .

بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، فريق عمل منظمة "الفاو " لاختيار القرى المستهدف تنفيذ مشروع تطوير الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالمتغيرات المناخية في الأرض القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والممول من الحكومة الكندية والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة ـ الفاو في مصر، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على الحقول الارشادية لمحصول الأرز صنف سخا ٣٠٠ بمنطقة النهضة بالعامرية - قرية العلا الشرقية، كما تم عقد اجتماع لمناقشة مشكلات تقنين أراضي الحزام الأخضر بالإسكندرية، وطرح حلول جذرية لها بحضور ممثلين عن المزارعين وممثلي الجهات المعنية.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، كما تم الانتهاء من تحصين 71 ألف و195 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول الأرز، كما تم عقد يوم حقل للمحصول، ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول الأرز، كما تم عقد يوم حقل بمنطقة الاستصلاح لمحصول السمسم المحمل علي القطن ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، كما تم متابعة عمليات صرف الأسمدة، ومتابعة المحاصيل الصيفية.



فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعاً مع الإدارات الزراعية، لمتابعة استعدادت حصاد الزراعات الصيفية والاستعداد للموسم الشتوي خاصة محصول القمح، كما تم المرور على زراعات الأرز، كما نظمت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات، بعزبة النظارة بمركز الزرقا، لدعم المربين، كما تم عقد ندوات ارشادية للمربين على هامش أعمال القافلة.

كما عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماع مع العاملين، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، وتم تكريم بعض العاملين بالمديرية، كما تم البدء في صرف الاسمدة المدعمة على المزارعين، كما تم إطلاق القوافل الزراعية التنموية لمتابعة الأعمال والأنشطة الزراعية لدى المزارعين في وادى الطور ورأس سدر و نويبع، كما تم المرور علي عدد من المزارعين ومتابعة الأنشطة والزراعات المختلفة.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، حملات على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة، والأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و 5 محاضر عدم صلاحية للمنتجات المضبوطة.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط المرور لمتابعة المحاصيل الصيفة، حيث تم المرور على زراعات الذرة الشامية بمركز منفلوط، وتم ارشاد المزارعين بضرورة اتباع التوصيات الزراعية الخاصة والمناسبة للمحصول وتطبيق التوصيات الفنية الواردة من الوزارة.

وخلال هذا الاسبوع ايضا عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، ندوات توعوية حقلية بمراكز أخميم والمراغة حول أهمية الزراعة التعاقدية، حيث تم مناقشة دور الزراعة التعاقدية لتحقيق التنمية المستدامة في النهوض بالمجتمع الريفي وزيادة الدخل للمزارعين وتم خلال الندوة إبراز أهم المحاصيل التعاقدية خاصة المحاصيل الزيتية: فول الصويا، دوار الشمس والكتان، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، الانتهاء من تحصين 39 ألف و520 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حيث تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن المحافظة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

https://fb.watch/mSJjH7soif/?mibextid=Nif5oz

IMG-20230905-WA0161

IMG-20230905-WA0160

IMG-20230905-WA0162

IMG-20230905-WA0164