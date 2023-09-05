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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء مصابي ومتوفي حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان/القاهرة

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

ننشر عبر منصة " صدى البلد " أسماء مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة، والذى أسفر عن إصابة 11 شخص ومصرع سيدة

وضمت قائمة أسماء المصابين والسيدة التي لقيت مصرعها كل من نفيسة أحمد عبد الرحمن حسن 51 سنة - متوفية. 

ننشر الصور الأولى لحادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي أسوان -القاهرة

حادث 

فيما ضمت أسماء المصابين رضية بدري حسن محمد 60 سنة وابنتها عزة سليمان طه 28 سنة ، وإسراء جمال علي إبراهيم 24 سنة، حميدة عبدالصمد محمد، وابنها قاسم محمد حسين 19 سنة، ومحمد محمود محمد صالح 29 سنة، ومحمود عبدالله عيد عيسى 29 سنه، ومحمد ربيعي صالح سعد 55 سنة، وفهمي عبد الجليل عبدالقادر عبد الستار 28 سنة، وأحمد عبده- السائق.

وكان قد إرتفع إعداد مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة إلى 11 شخص ومصرع سيدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، ونقل المتوفية إلي المشرحة.

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مصابى 

ولقى شخص مصرعه، فيما أصيب 11 شخص آخر نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، ونقل المتوفية إلي المشرحة.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 11 آخر ، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتقديم الرعاية الطبية لهم، مع نقل جثمان المتوفية إلى المشرحة العمومية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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