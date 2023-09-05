قرار عاجل بشأن محاكمة 5 متهمين من جماعة حازمون الإرهابية

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 5 متهمين بالإنضمام الي جماعة حازمون الإرهابية وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج .. لجلسة 18 أكتوبر المقبل لسماع شهود الإثبات ولفض الأحراز.

تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية حازمون

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض .