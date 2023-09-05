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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيابكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل رخيص من سامسونج سيبهرك بإمكانياته.. كسر الحواجز.. موبايل هواوي الجديد يبيع مليون وحدة في 5 أيام

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل رخيص من سامسونج سيبهرك بإمكانياته

يعد هاتف سامسونج Galaxy A73 5G الجديد، هو من أحدث الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy A التي تستهدف الفئة المتوسطة العليا.

 

كسر الحواجز.. موبايل هواوي الجديد يبيع مليون وحدة في 5 أيام 

أعلنت شركة هواوي اليوم أن هاتفها الذكي الجديد Mate 60 قد حقق مبيعات قوية في الصين واليابان. وقد تم إطلاق الهاتف في الصين في 29 أغسطس، وتجاوزت مبيعاته 800,000 وحدة في أول 5 أيام.

 

هتقدر تكلم مندوب الشحن على واتساب من غير ما تسجل رقمه.. الطريقة هنا

واتساب WhatsApp هو واحد من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم. بغض النظر عن رأيك في سياسة الخصوصية للتطبيق، لا شك أن واتساب سهل جدًا في الاستخدام للمراسلة والدردشات الجماعية وإجراء المكالمات الصوتية والمكالمات الفيديو وغيرها. ولكن كان هناك دائمًا بعض العيوب في التطبيق جعلته أكثر صعوبة في الاستخدام مما كان يجب.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل وشحن سريع جدا.. موبايل جديد من Oppo للفئة المتوسطة

ظهر هاتف أوبو Oppo A38 الأسبوع الماضي، واليوم، ظهر الجهاز  على موقع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمامًا كما توقعت التسريبات، يأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشريحة للاتصال تدعم فقط تقنية LTE على الرغم من وجود شبكة 5G في جميع المناطق الرئيسية بالدولة.

 

200 ميجابكسل.. كاميرا خرافية في هواتف سامسونج الجديدة

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S24 في أوائل العام المقبل ، ربما في يناير أو فبراير. أحد أبرز ما يميز Galaxy S24 Ultra هو الكاميرا. سيحتفظ الهاتف الرائد القادم بالكاميرا 200 ميجابكسل الموجودة في S23 Ultra ولكن وفقًا لشائعات جديدة ، هناك حقائق جديدة.

 

نفس تصميم ال iPhone.. Realme تطلق هاتفا جديدا بسعر 3300 جنيه

أعلنت شركة Realme عن هاتفها C51 في تايوان في شهر يوليو الماضي، وقد أطلق الهاتف الآن في الهند. يأتي هذا الهاتف ضمن فئة الأجهزة ذات المستوى المتوسط ويتميز بشاشة IPS LCD بحجم 6.7 بوصة ودقة عرض HD+ ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز. يحتوي الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكبسولة صغيرة للتنبيهات وتحديثات حالة النظام.

 

 

 

 

 

 

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