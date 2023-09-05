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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير سكن لأسرتين بعد حادثة العقار المنهار في الدقهلية

العقار المنهار
العقار المنهار

أعلن مجلس مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، تدبير سكن لأسرتين كانتا تقيمان بالعقار المنهار، وذلك داخل مدينة أجا بجوار المنطقة القربية للمنزل المنهار.

وبدأت عمليات رفع أنقاض المنزل المنهار في مدينة اجا بمحافظة الدقهلية، حيث تواجدت سيارات الحماية المدنية والإسعاف وقوات الأمن، وتم عمل كردون أمام المنزل حماية للمارة خاصة أنه أمام موقف المنصورة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز أجا يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاث طوابق مما أسفر عن وقوع مصاب.
انتقل ضباط مركز اجا وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث وتبين انهيار المنزل  وإصابة شخص باصابات طفيفة، وتم تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.

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الحماية المدنية والإسعاف أنقاض المنزل المنهار سيارات الحماية المدنية موقف المنصورة مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن

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