شاهد.. جمال وأناقة زوجة لاعب الزمالك السابق

تحرص ميرڤا النقاز على التواصل مع جمهورها بشكل مستمر، من خلال مشاركة حياتها اليومية عبر حساباتها الرسمية على تويتر وإنستجرام.

وأطلت زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، بإطلالة كاجوال، وارتدت بنطالًا جينز وبلوزة مكشوفة باللون الاسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا جذابًا، وتركت شعرها منسدلًا.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ و إطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.