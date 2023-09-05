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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشعار "جمهورية جديدة–حلم وطن".. جامعة المنصورة تستضيف شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ13

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

تسلمت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ 13 فى اطار مشاركة الجامعة في فعاليات هذا الأسبوع والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار “جمهورية جديدة – حلم وطن”.

يقام أسبوع شباب الجامعات برعاية  الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وياتى تسلم الجامعة شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ 13 بهدف الترويج لهذا الأسبوع وتحفيز الطلاب على المشاركة فيه.

وتشارك الجامعة هذا العام في أسبوع شباب الجامعات بوفد برئاسة الدكتور مها العشماوى عميد كلية الطب البيطرى ورئيس الوفد، وأحمد العشرى مدير ادارة رعاية الطلاب ومديرى ادارات الأنشطة الطلابية  من خلال الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات سواء الرياضية بمختلف الفرق، أو الثقافية، أو الفنية، بالإضافة إلى النشاط العلمي والجوالة.

 ويهدف هذا الأسبوع إلى التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، وخلق جو من التنافس بينهم، والمساهمة في تطوير شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

وأكد الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة استعدت بشكل كامل للمشاركة الفعالة في أسبوع شباب الجامعات بمختلف الأنشطة والفعاليات

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