قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

انتخابات الزمالك .. كشف محمود فؤاد، مراسل برنامج “الماتش”، عن كواليس اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، ويستمر على مدار الأسبوع بأكمله.

تحدث محمود فؤاد ، مراسل برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" عن كواليس اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، قائلًا: "يوم مرهق وعصيب، أول يوم في فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، بدءًا من4 سبتمبر إلى يوم 10 سبتمبر على أن تجري الانتخابات في 20 أكتوبر المقبل".

أضاف:" عماد البناني كان أول المتواجدين في النادي وتأكد من سير العملية على أكمل وجه، وتوجيه الإرشادات لجميع المرشحين".

شركة أمن خاصة

كشف مراسل الماتش:" لاحظنا وجود شركة أمن خاصة من العاشرة وحتى الساعة السادسة مساء من أجل تأمين عملية التقدم للترشح للانتخابات".

ولمتابعة المزيد حول ماذا جري في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك.. تابع الفيديو جراف التالي: