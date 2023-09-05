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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصائح للطلاب الجدد في المرحلة الجامعية لتحقيق النجاح

ثانوية عامة 2023
ثانوية عامة 2023

تعد المرحلة الجامعية من أهم المراحل في حياة الشباب، حيث يتخذون قرارات تؤثر في مستقبلهم الأكاديمي والمهني وللطلاب الجدد القادمين من الثانوية العامة، فإن هذه المرحلة تشكل تحديًا جديدًا يحتاج إلى التكيف والتحضير الجيد.. إليكم بعض النصائح الهامة للطلاب الجدد للنجاح في المرحلة الجامعية.
 

 

أكدت الدكتورة أمل شمس، استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة تحديد الأهداف، وهي الأمور الأولى والأهم للطلاب الجدد في المرحلة الجامعية.
 

وأشارت في تصريحات خاصة، إلى ضرورة أن يحدد الطالب أهدافًا واضحة ومحددة لتحقيقها خلال فترة دراسته الجامعية. قد تكون تلك الأهداف مرتبطة بالتحصيل الأكاديمي، الانخراط في الأنشطة الطلابية، أو تطوير مهارات معينة تحديد الأهداف يساعد الطالب على البقاء منظمًا ومتحمسًا لتحقيق تقديرات جيدة في المرحلة الجامعية.
 

وأوضحت أمل شمس، أن هناك هناك حاجة ماسة لتطوير مهارات التخطيط لدى الطلاب الجدد، كما ينبغي عليهم تنظيم وقتهم بشكل فعال وتحديد أولوياتهم واستخدام جدول زمني أو تقويم لتسجيل المواعيد الدراسية والمشاريع والاختبارات بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يخصص الطالب وقتًا كافيًا للدراسة والمراجعة والاستعداد للامتحانات.
 

وتابعت شمس، أن الانخراط في الحياة الجامعية يعتبر جزءًا أساسيًا من تجربة الطلاب الجدد كما ينبغي عليهم المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مثل النوادي الطلابية والفرق الرياضية والمنظمات الطلابية من خلال الانخراط في تلك الأنشطة، يمكن للطلاب توسيع دائرة معارفهم وتطوير مهارات التواصل والقيادة.

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