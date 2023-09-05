لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

‏قال الإعلامي تامر أمين، إن قرعة كأس العالم للأندية وضعت النادي الأهلي في طريق نادي اتحاد جدة السعودي وأبعدته عن طريق نادي مانشستر ستي الإنجليزي، مؤكدا أن الأهلي لن يواجه نادي مانشستر سيتي إلا في حال الوصول إلى النهائي.

‏وتابع تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أنه غير متخوف من مواجهة نادي اتحاد جدة السعودي بعد النجوم الكبيرة التي انضمت إلى صفوفه مؤخرا، ولكنه متخوف من حالة الحساسية الموجودة مؤخرا بين الجمهور المصري والجمهور السعودي وحالة الجدل التي حدثت بسبب مقارنة الدوري المصري بالدوري السعودي، مؤكدا أن هذا الأمر يزيد "الدربيات" المصرية السعودية سخونة.

‏وأضاف تامر أمين، أن زيادة على هذا الأمر قصة محمد صلاح وانتقاله إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى نادي اتحاد جدة السعودي واقتراب محمد صلاح من الانتقال إليه، مؤكدا أنه لا يتمنى لمحمد صلاح الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي لأنه سيكون في مواجهة ضد النادي الأهلي، قائلا: "الفكرة دي هتكون صعبة اوي وتيجي من إيد أي حد تاني الا أنت يا صلاح ومش هنسهالك لو حصلت منك".