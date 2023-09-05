عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

‏قال الإعلامي تامر أمين، إن قرعة كأس العالم للأندية وضعت النادي الأهلي في طريق نادي اتحاد جدة السعودي وأبعدته عن طريق نادي مانشستر ستي الإنجليزي، مؤكدا أن الأهلي لن يواجه نادي مانشستر سيتي إلا في حال الوصول إلى النهائي.

 

‏وتابع تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أنه غير متخوف من مواجهة نادي اتحاد جدة السعودي بعد النجوم الكبيرة التي انضمت إلى صفوفه مؤخرا، ولكنه متخوف من حالة الحساسية الموجودة مؤخرا بين الجمهور المصري والجمهور السعودي وحالة الجدل التي حدثت بسبب مقارنة الدوري المصري بالدوري السعودي، مؤكدا أن هذا الأمر يزيد "الدربيات" المصرية السعودية سخونة.

 

‏وأضاف تامر أمين، أن زيادة على هذا الأمر قصة محمد صلاح وانتقاله إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى نادي اتحاد جدة السعودي واقتراب محمد صلاح من الانتقال إليه، مؤكدا أنه لا يتمنى لمحمد صلاح الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي لأنه سيكون في مواجهة ضد النادي الأهلي، قائلا: "الفكرة دي هتكون صعبة اوي وتيجي من إيد أي حد تاني الا أنت يا صلاح ومش هنسهالك لو حصلت منك".

تامر امين كأس العالم للاندية محمد صلاح اتحاد جدة السعودي الأهلى النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

بمشاركة الصفقات الجديدة.. الأهلي يهزم ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر: نعد عالمًا وخريجًا يستطيع حمل الأمانة.. صور

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

استجابة سريعة من وزيرة الثقافة لاستغاثة الفنانة نجلاء فتحي

صفقة أسلحة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ..عبر هذا الرابط

بايدن يعرب عن رغبته في لقاء شي.. والاستخبارات الصينية توافق ولكن بشرط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

دراسة.. الإفراط في الفيتامينات يصيبك بمرض قاتل

شيبسي حار..تحدٍ على سناب شات يؤدي بحياة مراهقاً

فيديو

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ