تعرض للحبس بسبب تبييض الأموال.. أنباء عن اهتمام المصري البورسعيدي بالجزائري غيلاس قناوى

ترددت أنباء قوية عن اهتمام المصري البورسعيدي بالتعاقد مع غيلاس قناوى لاعب وفاق سطيف الجزائري خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان غيلاس قناوى قد عرض على بعض الأندية المصرية التى رفضت التعاقد مع اللاعب الذى سبق اتهامه فى قضية تتعلق بتبيض الأموال تعرض للسجن على إثرها لمدة عدة شهور قبل أن يفسخ عقده مع ناديه وفاق سطيف الجزائري ليصبح لاعبا حرا .

كما عانى غيلاس قناوى من إصابة تسببت فى ابتعاده عن الملاعب لمدة ليست بالقصيرة فى فترة سابقة .

ويخشى مسئولو المصري البورسعيدى من التعاقد مع اللاعب المثير للمشاكل خاصة مع نشر الصحافة الجزائرية أخبارا عن قضيته السابقة التى تعرض على إثرها للحبس .