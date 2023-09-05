أطعمة تعالج ارتفاع ضغط الدم

يعد ضغط الدم المرتفع من أكثر المشكلات الصحية التي تعرض الإنسان لمضاعفات عديدة لذا من المهم الحفاظ

أطعمة يمكن أن تعزز مستويات ضغط الدم الطبيعية وتدعم صحتك العامة:

الزبادي غير المحلى أظهرت دراسة حديثة أن الزبادي قد يؤدي إلى نتائج إيجابية لضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.



يُعزى ذلك إلى احتوائه على كميات عالية من معادن الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي يُعتقد أنها تساعد في تنظيم ضغط الدم. ابحث عن الزبادي الطبيعي واليوناني غير المحلى، والذي يمكن مزجه مع الفواكه والبذور والمكسرات للحصول على وجبة إفطار صحية أو وجبة خفيفة.

التوت: الفراولة والتوت غنية بمركبات مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين.

ربطت الأبحاث بين الأنثوسيانين وانخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم رشها على الزبادي أو الحبوب أو دقيق الشوفان، أو استمتع بها كوجبة خفيفة حلوة بعد الظهر.

البنجر: يحتوي هذا النبات الجذري على نسبة عالية من أكسيد النيتريك، وهو مركب ثبت أنه يقلل من ضغط الدم الانقباضي.

3- جرب البنجر كطبق جانبي أو أضفه نيئاً إلى السلطات.

يمكنك أيضًا شراء عصير الشمندر (بدون سكر مضاف) للشرب بمفرده أو إضافته إلى العصائر.

البطاطا الحلوة: غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، وهذا الطبق الجانبي الرائع هو وسيلة لذيذة لخفض ضغط الدم.

الخضر الورقية: الكرنب، والكرنب، والسبانخ، واللفت، وغيرها من الخضراوات تحتوي على نسبة عالية من النترات، والتي وجد أنها توفر فوائد لضغط الدم.

من الأسهل الحصول على جرعتك اليومية من الخضار عن طريق تغيير طريقة تناولك لها.

على سبيل المثال، يمكنك قلي السبانخ للحصول على طبق جانبي لذيذ، أو إضافة الشمر إلى الحساء، أو خبز مجموعة من رقائق الكرنب في الفرن.

الأسماك الدهنية: يحتوي سمك السلمون والماكريل على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب وفيتامين د، وهي مواد مغذية يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وانتظامه.

فقط قم بتتبيل شرائح الفيليه المفضلة لديك بخفة، وأضف القليل من زيت الزيتون، ثم قم بشويها في الفرن.