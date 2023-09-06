رابطة الأندية ترفض تأجيل مباريات الدوري حتى في الأدوار الإقصائية.. تفاصيل

كشف الإعلامي عمرو الدرديري عن مفاجأة بشأن رفض رابطة الأندية تأجيل مباريات الدوري حتى في الأدوار الإقصائية.

وكتب “الدرديري” عبر حسابه بموقع فيسبوك: رئيس رابطة الأندية أحمد دياب: لن يتم تأجيل أي مباراة في الدوري للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية بين مواجهتي الذهاب والإياب، حتى في الأدوار الإقصائية.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية خلال اجتماع اللجنة ، أن الرابطة وبالإجماع قررت، رفضها تأجيل مباريات الدوري الممتاز في الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 18 سبتمبر الجاري، حيث تقام قرعة الموسم الجديد 11 من الشهر الجاري.

وكانت قد كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن تفاصيل الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمزمع انطلاقه خلال الشهر الجاري.. وقد أثارت هذه التفاصيل ترقب العديد من عشاق كرة القدم في مصر وخارجها.

دوري المجموعة الواحدة: الأنسب للكرة المصرية

وأثناء تصريحاته لوسائل الإعلام، أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن دوري المجموعة الواحدة هو الأنسب للكرة المصرية. وذكر أنه في العام 2015، قام اتحاد الكرة بتغيير النظام السابق، مما أدى إلى فشل المسابقة.