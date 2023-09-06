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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: الكشف على 1378 مريضا في قافلة بمركز جمصة

صدى البلد

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين إن المديرية نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية أبو نور الدين مركز جمصة في مختلف التخصصات تم خلالها الكشف الطبي على 1378 حالة وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف وكيل الوزارة - وفقا لبيان اليوم الأربعاء - أن القافلة ضمت 8 عيادات فضلا عن معمل طفيليات وآشعة x ray ، بالإضافة إلى إجراء 217 تحليلا مختلفا للمرضى وعمل فحوص لـ 103 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 17 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد مكين ، حرص المديرية على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة، 39 ندوة تثقيفية و150 استبيانا ، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
 

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