مقرر المجلس القومي للسكان سابقا: 50% من الشعب المصري أقل من 35 عاما

قالت الدكتورة أميمة إدريس، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن القضية السكانية يتم التحدث بها منذ فترة كبيرة جدا، مشيرة إلى أن الدولة يجب أن تهتم بها إهتمام مباشر لأنها قضية صعبة جدا.

وأضافت الدكتورة أميمة إدريس، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن القضية السكانية تتحرك على أكثر من محور، منها التوزيع الجغرافي مناسب لمصر، وبالتالي يعطي فرصة لعمل تنمية أفضل للسكان، وسيكون هناك معيشة وتهوية أفضل.

وتابعت الدكتورة أميمة إدريس، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، أنه لحل القضية السكانية، فيجب تحسين خصائصها، لافتة إلى أن 50% من الشعب المصري أقل من 35 عاما، وبالتالي يتم القدرة على تنميتهم، ويكون لهم فرص عمل جيدة.