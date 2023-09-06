تراجع ملحوظ في أسعار النفط عالمياً

تراجعت أسعار النفط عالميا، مسارها، اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 89.95 دولار للبرميل، و انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أيضا إلى 86.60 دولار للبرميل، حسبما أفادت رويترز.

وسجل مؤشر الدولار 104.69 ما لا وتضغط على الطلب على النفط إذ تجعله أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للفارق بين العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق وعقود بعد ستة أشهر فقد اتسع إلى 4.5 دولار للبرميل يوم الأربعاء بما يحوم أيضا حول أعلى مستوى في تسعة أشهر.