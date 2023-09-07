غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

غوريلا .. انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو و مجموعة من الصور يوثقان موقفًا مفزعًا تأثر به عروسان في يوم الزفاف.

بينما ترقص العروس برفقة عريسها على الأغاني في قاعة حفل الزفاف إذ بأحد أبواب القاعة يفتح ليخرج منه مجسم غوريلا يثير فزع العروسين معًا.

غوريلا تثير فزع العروسة

وبسبب فقرة الغوريلا في مراسم حفل زفاف العروسين المصريين داخل إحدى القاعات، بدأت العروس في الصراخ على الفور مُستنجدة بزوجها ووالدها.

ولمتابعة المزيد حول غوريلا نثير الفزع في حفل زفاف عروسين داخل قاعة زفاف .. تابع الفيديو جراف التالي: