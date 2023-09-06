عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل أعمال إزالة التعديات على الأراضي في بني سويف

صدى البلد

تواصلت حملات إزالة التعديات التي يشرف على تنفيذها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية من الوحدات المحلية والزراعة والري وأملاك الدولة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ، حيث تم " أمس "إزالة أكثر من 50 حالة ، وذلك بواقع 19 حالة تعد بمركز بني سويف ، 9 حالات تعد بمركز ناصر ، 6 حالات تعد بمركز الواسطى ، و10 حالات تعد  بمركز سمسطا ، و6 حالات تعد بمركز ببا ، وحالتين بمركزي اهناسيا والفشن.

محافظ بني سويف يبحث تحسين منظومة الصرف ببياض العرب الصناعية

لن ننساكم| في الذكرى 18.. التفاصيل الكاملة لحريق مسرح قصر ثقافة بني سويف

 


في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف الجهود في ملفات النظافة ومواجهة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، ضمن خطة المحافظة لاستعادة  استعادة الشكل الحضارى من خلال مواجهة الإشغالات والتعديات  المخالف وتطبيق القانون لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

 

وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات  المحافظ ،بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

 

أراضي الزراعية اراضي الدولة إزالة التعدى إزالة التعديات أجهزة التنفيذية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سرح قصر ثقافة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يبحث تحسين منظومة الصرف ببياض العرب الصناعية

ترشيحاتنا

شكري: عودة سوريا لجامعة الدول تمهد لدور عربي أكثر فعالية ويحفظ سلامتها الإقليمية

وزير الشباب والرياضة يكرم منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية في العلمين

مشاهد ساخنة.. تعرف على تفاصيل انفصال فريد شوقي وهدى سلطان بسبب رشدي أباظة

بث مباشر| كلمة سامح شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب

قلق بالغ.. أول تعليق من الكرملين على مناورات أرمينيا وأمريكا

وزير الكهرباء يبحث مع وفد فرنسي مشروعات الربط مع أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

أفضل الطريق للتعامل مع قلق الطفل وانفصاله عن الوالدين في بداية الحضانة

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ