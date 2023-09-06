تواصل أعمال إزالة التعديات على الأراضي في بني سويف

تواصلت حملات إزالة التعديات التي يشرف على تنفيذها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية من الوحدات المحلية والزراعة والري وأملاك الدولة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ، حيث تم " أمس "إزالة أكثر من 50 حالة ، وذلك بواقع 19 حالة تعد بمركز بني سويف ، 9 حالات تعد بمركز ناصر ، 6 حالات تعد بمركز الواسطى ، و10 حالات تعد بمركز سمسطا ، و6 حالات تعد بمركز ببا ، وحالتين بمركزي اهناسيا والفشن.



في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف الجهود في ملفات النظافة ومواجهة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، ضمن خطة المحافظة لاستعادة استعادة الشكل الحضارى من خلال مواجهة الإشغالات والتعديات المخالف وتطبيق القانون لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ ،بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.