نشرة المرأة والصحة| لن تصدق ما حدث لـ سيدة استنشقت فلفلا حارا.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

توجد بعض الأطعمة التي يمكن لمرضى النقرس تناولها بشكل آمن، وتساعد في التحكم في نوبات النقرس، وتقليل تراكم حمض اليوريك في الجسم.

وينصح مرضى النقرس، بتناول بعض الأطعمة، حسب ما نشره موقع “هيلثي”.

طريقة عمل اللانشون البيتي بطعم أحلي من الجاهز لكن بدون جبنة أو بيض و الطعم تحفة لسندوتشات المدرسة و الفطور، للشيف هيام عيسي

لن تصدق ما حدث لـ سيدة استنشقت فلفلا حارا

تعرضت امرأة برازيلية لمرض خطير فى الدماغ وهي فى الواقع واقعة غريبة من نوعها، تدعى هذه السيدة "ثايس ميديروس" والتى ظلت في المستشفى لمدة ستة أشهر، وذلك بعد تعرضها لتورم خطير في الدماغ نتيجة استنشاق الفلفل الحار وفركه على أنفها.

نشرت الفنانة كارول سماحة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته