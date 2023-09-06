طريقة عمل اللانشون البيتي بطعم أحلي من الجاهز لكن بدون جبنة أو بيض و الطعم تحفة لسندوتشات المدرسة و الفطور، للشيف هيام عيسي .



المقادير لعمل اللانشون البيتي

كيلو صدور دجاج او اوراك او فرخة كاملة

حبة بصل متوسطة

حبة جور متوسطة

ورق لورا

لتر ماء

ملح و فلفل

٢ ملعقة كبيرة جيلاتين

حبة بنجر(شمندر) اختياري للون تستبدل بلون طعام أحمر أو ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح



طريقة عمل اللانشون البيتي



-في حلة عميقة يوضع الماء ليغلي ثم يضاف البصلة و الجزر وورق اللورا و الدجاج و الملح و يغطي و يترك الدجاج حتي يستوي تماما

- بعد ان ينضج الدجاج يخلي اللحم من العظم و الجلد

-نبشر البنجر بمبشرة و نصفيه و نأخذ الماء الأحمر اللي بيخرج منه او نستخدم لون غذائي او بدون ألوان عادي

- يذوب الجيلاتين مع كوب و نصف شوربة ساخنة

في وعاء عميق يوضع الدجاج و البهارات و البصلة و الجزر الموجودين في الشوربة و ماء البنجر و الجيلاتين بالشوربة

- نخلط المكونات معا بالخلاط او بالهاند بلندر حتي يصبحوا قوام كريمي و تقيل

- يوضع خليط اللانشون في زجاجة بلاستيكية مقطوع نصفها او في أكواب او علبة مناسبة و يغطي جيدا ثم يوضع في الثلاجة ليلة كاملة