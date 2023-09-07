ماذا يحدث للجسم عند تناول الوجبة الأخيرة قبل الـ 8 مساء؟

يقترح الخبراء أن يتم تناول العشاء في غضون الساعة 7 مساء، تناول العشاء المبكر والخفيف يساعد على تحسين النوم، يحسن الهضم، ويعزز الأيض ويقلل أيضاً من ضغط الدم، ويبقيك على صحة جيدة.

معظم المشاكل الصحية يمكن حلها إذا بدأنا فقط في تناول عشاؤنا في وقت مبكر.

فوائد تناول العشاء في وقت مبكر

خسارة الوزن

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى فقدان الوزن، الحصول على عشاء مبكر هو أول وأكفأ خطوة في هذه الرحلة، ويؤدي تناول العشاء في وقت مبكر تلقائيا إلى تأثير مماثل للصوم المتقطع، حيث يحول الجسم الدهون في الجسم المخزون إلى طاقة، بدلا من الحصول عليه من الجلوكوز في الغذاء الذي يجري استهلاكه حاليا.

نوم أفضل

تناول العشاء المبكر يسمح لك بما لا يقل عن 2-3 ساعات قبل وقت النوم وبما أن هناك هذه الفجوة، فقد حدثت بالفعل أجزاء رئيسية من الهضم ولا يعمل الجهاز الهضمي عندما يكون الجسم في راحة، كما أن الجسم يعمل أقل من أجل هضم الطعام وتحصل على الراحة الكافية.

الأكل في وقت متأخر من الليل غالباً ما يسبب التعب، ويزعج نومك، ونتيجة لذلك، ستنتهي الأمر بالاستقاظ في كثير من الأحيان .

كما أن نظام هضمي يعمل بشكل سليم يحسن عادات الأمعاء .



المصدر pharm easy