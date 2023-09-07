عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الوجبة الأخيرة قبل الـ 8 مساء؟

العشاء
العشاء

يقترح الخبراء أن يتم تناول العشاء في غضون الساعة 7 مساء، تناول العشاء المبكر والخفيف يساعد على تحسين النوم، يحسن الهضم، ويعزز الأيض ويقلل أيضاً من ضغط الدم، ويبقيك على صحة جيدة.

معظم المشاكل الصحية يمكن حلها إذا بدأنا فقط في تناول عشاؤنا في وقت مبكر.

txt

لن تصدق.. تناول ماء هذه الخضروات يحميك من مرض خطير

txt

بأقل تكلفة.. طريقة تبييض الأسنان في المنزل

فوائد تناول العشاء في وقت مبكر

خسارة الوزن
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى فقدان الوزن، الحصول على عشاء مبكر هو أول وأكفأ خطوة في هذه الرحلة، ويؤدي تناول العشاء في وقت مبكر تلقائيا إلى تأثير مماثل للصوم المتقطع، حيث يحول الجسم الدهون في الجسم المخزون إلى طاقة، بدلا من الحصول عليه من الجلوكوز في الغذاء الذي يجري استهلاكه حاليا.

نوم أفضل

تناول العشاء المبكر يسمح لك بما لا يقل عن 2-3 ساعات قبل وقت النوم وبما أن هناك هذه الفجوة، فقد حدثت بالفعل أجزاء رئيسية من الهضم ولا يعمل الجهاز الهضمي عندما يكون الجسم في راحة، كما أن الجسم يعمل أقل من أجل هضم الطعام وتحصل على الراحة الكافية.

الأكل في وقت متأخر من الليل غالباً ما يسبب التعب، ويزعج نومك، ونتيجة لذلك، ستنتهي الأمر بالاستقاظ في كثير من الأحيان .

كما أن نظام هضمي يعمل بشكل سليم يحسن عادات الأمعاء .

المصدر pharm easy

العشاء فوائد تناول العشاء فوائد تناول العشاء في وقت مبكر خسارة الوزن نظام هضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

يارب يجيلك سرطان.. 3 مواقف أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

بالأحمر الناري.. عبير صبري بإطلالة أنيقة ولافتة | شاهد

نشرة المرأة والصحة| لن تصدق ما حدث لـ سيدة استنشقت فلفلا حارا.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

بعد صورها الأخيرة.. 10 صور آثارت الجدل لسارة سلامة| شاهد

فستان جديد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بصورتها| شاهد

جمبسوت غريب.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

ترشيحاتنا

32 ألف جنيه متوسط طن الحديد|أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

اليوم.. مرتضى منصور في محاكمة جديدة بسبب سب موظفة بجهة حكومية

حفظ القرآن واجب على الجميع ويأثم من يتكاسل عنه.. هل صحيح

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وفد صيني يزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد

مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.. ندوة بنقابة الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها أختهم.. نانسي عجرم تثير الجدل برفقة بناتها

فوائد خارقة لتناول الخرشوف| تعرف عليها

طريقة تحضير مسقعة بالدجاج

بالدانتيل الأسود.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

فيديو

اليونان.. مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات

بحيلة لن يصدقها عقل.. القبض على مجموعة من المراهقين في واشنطن

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

هل المهرجانات السبب.. الملحن محمد يحيى يكشف سر تغير عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ