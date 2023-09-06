عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى قنا يحصن 7015 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بمركز قوص

حملة تحصين مواشي
حملة تحصين مواشي بقوص

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب قنا ، إن قسم الوقاية بالإدارة البيطرية، تمكن من تحصين 7015 رأس ماشية من الأبقار والجاموس ضد أمراض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن الحملة تأتى فى إطار خطة الإدارة البيطرية للقضاء على الأمراض المعدية والمستوطنة.

 

ضمن حملات ضبط الأسواق..مديرية تموين قنا تحرر 46 مخالفة متنوعة

شقيقتان كفيفتان تجتازان امتحان محو الأمية في قنا.. فيديو

 

وأضاف الشعينى، بأن قسمى الرعاية التناسلية والعلاج تمكنا من مناظرة 17 حالات ضد أمراض الباطنة والأمراض المُحدة من نسب الإخصاب كالتهاب الضرع والالتهاب الرحمي"التهاب رحمي- التهاب رحمي عفن".

 

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن قسم الإرشاد عقد 19 ندوة تثقفية لصغار المربين حول طرق التغذية الصحية للماشية وكيفية تتبع  الحالة الصحية لها.

 

و أشار الشعينى، إلى أن قسم المجازر و التفتيش عن اللحوم قام بالإشراف علي ذبح 233 رأس ماشية بمجزرى قوص وحجازة.
 

قنا مدينة قوص راس ماشية الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

موضوعات متعلقة

مساء اليوم .. قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بمدينة قنا

خلال لقائه بالمجلس الجديد..محافظ قنا يشيد بدور الغرفة التجارية خلال الأزمات الاقتصادية

ترشيحاتنا

الإمارات تحذر مواطنيها في اليونان | ما القصة؟

46 درجة مئوية .. حرارة شديدة تضرب القاهرة وهذه المحافظات

مايا مرسي بالمؤتمر العالمي للسكان: بتمكين المرأة تتعزز الأسر وترتقي المجتمعات وتزدهر الأمم

لماذا نهى النبي عن تشابك الأصابع ؟ احذر من فعلها في 4 أوقات

بـ غرفة نومها.. أول فيديو من منزل رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها

عاجل.. المغربي بونو على رأس المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ