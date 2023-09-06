بيطرى قنا يحصن 7015 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بمركز قوص

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب قنا ، إن قسم الوقاية بالإدارة البيطرية، تمكن من تحصين 7015 رأس ماشية من الأبقار والجاموس ضد أمراض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن الحملة تأتى فى إطار خطة الإدارة البيطرية للقضاء على الأمراض المعدية والمستوطنة.

وأضاف الشعينى، بأن قسمى الرعاية التناسلية والعلاج تمكنا من مناظرة 17 حالات ضد أمراض الباطنة والأمراض المُحدة من نسب الإخصاب كالتهاب الضرع والالتهاب الرحمي"التهاب رحمي- التهاب رحمي عفن".

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن قسم الإرشاد عقد 19 ندوة تثقفية لصغار المربين حول طرق التغذية الصحية للماشية وكيفية تتبع الحالة الصحية لها.

و أشار الشعينى، إلى أن قسم المجازر و التفتيش عن اللحوم قام بالإشراف علي ذبح 233 رأس ماشية بمجزرى قوص وحجازة.

