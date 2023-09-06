الزراعة: تغيرات المناخ تؤثر سلبيًا على القطاع والأمن الغذائي داخل أفريقيا|فيديو

كشف محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، حجم التأثير السلبي للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة بأفريقيا.

وقال محمد فهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، : " تغير المناخ يؤثر على قطاع الزراعة بشكل كبير".

وأضاف محمد فهيم:"أفريقيا لديها حوالي مليار هكتار أراض قابلة للزراعة"، مضيفًا: "البنية التحتية الزراعية في أفريقيا ضعيفة ولا تتحمل تغيرات المناخ".

وتابع محمد فهيم: "تغيرات المناخ تؤثر سلبيًا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي داخل أفريقيا".

وأكمل محمد فهيم :" لابد من تواجد حلول جذرية لمواجهة التغيرات المناخية وتوفير تمويل إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ داخل القارة السمراء".