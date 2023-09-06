سوريا.. قسد تقصف المدنيين بقذائف الهاون



أفاد التليفزيون السوري بأن ميليشيات قسد تقوم بقصف بلدة الطيانة شرقي دير الزور قذائف الهاون.

وأشار التليفزيون السوري إلى أن القصف أسفر عن وقوع جرحى في صفوف المدنيين.

وكانت الاشتباكات القائمة بين قوات العشائر العربية وميليشيا قسد تجددت في محيط بلدتي ذيبان والطيانة شرقي دير الزور، في محاولة من الأخيرة لطرد مقاتلي العشائر العربية من المنطقة.

كما شهدت المنطقة حركة نزوح لأهالي البلدتين باتجاه مناطق سيطرة الحكومة في الضفة الغربية لنهر الفرات، وسط قصف بشكل مكثف بالهاون والطائرات المسيرة من قبل ميليشيا قسد.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر صحفية قولها بأن التحالف الدولي ساند ميليشيا “قسد” عبر إطلاق القذائف المضيئة لتمكينها من التقدم في قرى شرقي المدينة، كما استقدمت الميليشيا تعزيزات عسكرية غير مسبوقة في محاولة لاستعادة ما سيطرت عليه العشائر.