سوريا.. مقاتلو العشائر يسيطرون على أهم حواجز ميليشيا قسد بدير الزور

أفاد التليفزيون السوري بأن مقاتلو العشائر نجحوا في السيطرة على طريق حقل العمر النفطي شرقي دير الزور ويعد من أهم حواجز ميليشيا قسد في المنطقة.



أفادت قناة الميادين بأن مقاتلين من أبناء العشائر تمكنوا من السيطرة على كامل بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي بعد انسحاب قوات "قسد" منها.



كما نقلت الميادين عن مصادر سورية أن قوات "قسد" تنسحب من قرى الجرذي والسوسة والحوايج بريف دير الزور الشرقي.



وكانت صحيفة اخبار سوريا الوطن قد أشارت الي ان الجيش العربي السوري والطيران الحربي لم يستهدفو مقاتلي العشائر التي تقاتل قسد في منبج بريف حلب، بل استهدف العصابات التي اعتدت على نقاط الجيش، وحينما يعتدي اي كان على نقاط الجيش سيتم استهدافه .

وكان ريف اللاذقية شهد قتلى وجرحى في صفوف مسلحي تنظيم "النصر.ة" بينهم ارهابيون أجانب وتركستان، اثر تصدي وحدات الجيش العربي السوري لمحاوتهم التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية على محور بلدة الصراف بريف اللاذقية الشمالي.