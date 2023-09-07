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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فهمي: ميصحش أقول على "مستر إكس" الأول في وجود كريم عبدالعزيز

أحمد فهمي
أحمد فهمي

قال النجم أحمد فهمي، إن فيلم مستر إكس حقق أعلي إيرادات في الوطن العربي، وتخطت هذه الإيرادات 400 مليون جنية وهو الفيلم الأول العربي الذي يحقق إيرادات عالية مثل هذه، معلقاً :"أنا بس مش بحب أقول هو الفيلم الأول لأن كلمة الأول دي مش ثابته وبتروح وتيجي مع كل عمل فني ناجح".

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وأضاف "فهمي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه لا يصح أن يقال إن فيلم مستر إكس هو الفيلم الأول في وجود الفنان كريم عبدالعزيز لأن تاريخه الفني لا يقارن بتاريخ كريم عبد العزيز.

وتابع أحمد فهمي، أنه مازال يتعلم من الفنان كريم عبد العزيز حتي الآن، مشيراً إلى أنه يحب أن يخوض التجارب طول الوقت حتي يصل إلي المكانة التي يريدها في عالم الفن.

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