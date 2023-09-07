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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياح عاصفة تدمر سوقًا شعبية في السعودية | شاهد

أرشيفية
أرشيفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق تضرر البسطات في سوق الخميس الشعبي الأسبوعي في محافظة العارضة بمنطقة جازان السعودية جراء الرياح الشديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر المواطنون وهم يحاولون حماية ما يستطيعون من البضائع من ملابس وغيرها مما يتم بيعه داخل السوق حتى لا تتطاير وتفسد بفعل الرياح الشديدة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أعربوا عن أسفهم لهذا الضرر، متمنين من الله أن يعوض المتضررين.

طقس السعودية اليوم.. تحذير من أمطار غزيرة وسيول وبرد على هذه المناطق

طقس السعودية اليوم.. أمطار غزيرة وتساقط ثلوج على هذه المناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد كشف عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وغيرها من المناطق بالمملكة .

 

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