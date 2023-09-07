وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

كشف الفنان الكبير وليد توفيق، تفاصيل تكريمه بنقابة المهن الموسيقية المصرية، وحصوله على درع النقابة من النقيب العام الفنان مصطفى كامل.

وقال وليد توفيق، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري: «أنا كان عندي حفلة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. والحمد لله كانت حفلة ناجحة جدا ولقاء مع جمهوري اللي غايب عنه بقالي مدة.. وبعدها التقيت أنا والنقيب مصطفى كامل فقال لي لازم احنا نكرمك تكريم خاص فطبعا أنا سعدت جدا لانه أنا بالنسبالي نقابة الموسيقين المصريين بعتبرها نقابتي وبقى لي معها حوالي أربعين سنة من أيام أحمد فؤاد حسن.. فكنت سعيد بهذا الخبر من كل قلبي وهذا وسام في حياتي إلى جانب الأوسمة اللي خدتها في الوطن العربي لكن له طعم خاص من مصر.. مصر كبيرة أوي».

وحول كليبه الأخير أصحاب السعادة، قال وليد توفيق: «هي فعلا اتعملت مخصوص أنا كنت مخلص ألبومي مع روتانا وكان عندي حفلة في الغردقة لملكات الجمال.. فلقيت فرصة لازم أعمل أغنية تليق في المكان وفي الصيف والبهجة والسرور.. فكلمت الملحن محمد يحيى ورتبنا الأغنية مع الشاعر أحمد المالكي وصورناها مع الملكات واخدت صدى كتير حلو الحمد لله».

وحول أكثر الأشياء التي أسعدته، أجاب وليد توفيق: «اني قدرت أستمر لغاية دلوقتي واني قدرت أزرع الفرح بقلوب الناس وإني قدرت أكون موجود في كل الاحتفالات وكل الحفلات وكل المهرجانات دلوقتي ده ده رضا من الله عز وجل ورضا الوالدين وحب الناس الحمد لله».

وحول الفنان الذي يراه يأخذ مسيرته، قال وليد توفيق: «والله في كتير لكن ما حدش بياخد محل حد.. كل واحد بياخد مكانه لأنه الفنان اللي بيخليه يكمل انه له شخصية معينة.. فلو حد قلد الشخصية دي مش هيكون موجود.. لازم يكون بشخصيته وصوته وطلته وزكاؤه فده شيء مهم.

وحول علاقته مع مصطفى كامل، قال وليد توفيق: «ما كناش نتقابل الا قليل.. وهنقرب أكتر من بعض.. وأول لقاء كان زمان في بيروت كذا مرة نتقابل كفنانين.. بس كعمل فني إن شاء الله هيكون قريب».

وحول أعماله الفنية المقبلة، قال وليد توفيق: «أنا بحضر اغنية صورتها كمان بالغردقة إسمها ياما لسه بيسألوني هتشوفوها قريب ان شاء الله».

وحول بلده لبنان، قال وليد توفيق: «لبنان ما فيش غير دعواتنا دلوقتي لها.. احنا في مرحلة صعبة جدا.. ادعوا معنا يا رب من كل قلوبنا ينقذ البلد لأنه إحنا في مرحلة كتير صعبة.. بس مش خايف لانه لبنان تعودنا كطير الرماد نقوم كل ما تيجي محنة كده بنرجع بنقوم تاني».

تكريم وليد توفيق

كرم الفنان مصطفى كامل -نقيب الموسيقيين- الفنان اللبنانى وليد توفيق، وكان بصحبتة مدير أعماله إيلي خوري والمنتج الدكتور أحمد أيوب داخل مقر النقابة العامة.

وشهد تكريم وليد توفيق، حضور اعضاء نقابة المهن الموسيقية وعلى رأسهم الفنان حلمى بكر، وتسلم وليد توفيق التكريم على مشواره الغنائى الملىء بالنجاحات، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة، منهم المطرب حلمي عبد الباقي.

أعرب وليد توفيق عن سعادته بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النجم مصطفى كامل، وقال: التكريم أعتبره وسامًا على صدري لم أنسه طول حياتي والغناء والنجاح في مصر له طعم تاني".

ومن جانبه قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي متعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب عاوز يكمل حياته لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء.

أحدث أغاني وليد توفيق

في أول يوليو الماضي، طرح المطرب وليد توفيق أحدث أغانيه والتى تحمل أسم أصحاب السعادة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس وقام وليد توفيق بتسجيل هذه الأغنية أثناء تواجده فى مصر الشهر الماضي وصورها فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر ومن إخراج سارى منير.

في شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، الجديدة له، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو وتوزيع خالد مشى.