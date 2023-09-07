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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب الشعب الجمهوري: تطبيق مقترحات الحوار الوطني يساهم في إيجاد حل للتحديات الاقتصادية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 في جلسة هامة ضمن الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني، شارك حزب الشعب الجمهوري من خلال لجنة العلاقات الخارجية بأمانة محافظة البحر الأحمر، برئاسة محمد سراج، رئيس اللجنة، بإشراف محمد سعيد الدابي، أمين الحزب محافظة وعضو مجلس الشورى وكيل لجنة السياحة، واستضافت مناقشة محور اقتصادي حيوي تناول ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة.

وتم تسليط الضوء خلال الجلسة على العوائق التي تواجه تشغيل مصانع النهضة، وأهمها مشكلة الترس العاطل التي لا تزال تعيق الإنتاج.. خبراء اقتصاديون ومصنعون أكدوا على ضرورة توحيد الجهود بين الهيئات والوزارات الحكومية لإعداد خريطة واضحة تشمل التعديلات التشريعية والقوانين الداعمة لصناعة المصانع المتعثرة.

وأشاروا إلى أن تحرير سعر الصرف للجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار كانا من بين الأسباب الرئيسية لتعثر هذه المصانع، إلى جانب غياب الرقابة على المنافذ الجمركية ومنافسة المنتجات المستوردة. تساهم المقترحات التي أعدتها الغرف الصناعية بأتحاد الصناعات في إعفاء المشروعات المتعثرة من الضرائب لحين عودتها للإنتاج، بما يتناسب مع حجم العمالة والإنتاجية.

اعتُبرت هذه الجهود جزءًا من استعادة ثروات مهدرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بالمليارات من الدولارات، وتعزز من البنية الأساسية والكيانات الاقتصادية في الدولة.

يُشدد حزب الشعب الجمهوري على ضرورة التكاتف والعمل المشترك لإيجاد حلاً ناجحاً لهذا التحدي الاقتصادي الهام، وذلك من خلال تطبيق الخطط والمقترحات القوية التي تمت دراستها في جلسة الحوار الوطني.

 

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