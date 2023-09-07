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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. منتخب شابات اليد يواجه مالي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا بتونس

صدى البلد

يستهل منتخب مصر لشابات كرة اليد مواليد 2004 مشواره ببطولة افريقيا بمواجهة منتخب مالي في البطولة التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 7 الى 14 سبتمبر الجاري.

ويسعي شابات مصر لتحقيق الفوز في افتتاح مشوارهم في المواجهة التي تنطلق في تمام الثالثة عصرا بقوة من أجل المنافسة علي اللقب القاري.

ويقع منتخب الشابات ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وتونس والجزائر ومدغشقر ومالى.

و تضم قائمة منتخب مصر  بالبطولة كل من : جهاد وائل - سارة علوي - لبنى اشرف - مريم عمر - منة الله الحناوي - نادين طارق - ملك احمد - جود احمد - شهد صفي الدين - تقى كامل - لوجين اسامة - نوال احمد - جنى صلاح - شروق محمود - فاطمة محمود - كنزي حاتم - بسملة ابراهيم .  

ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى و عبده عبد الوهاب المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية للإناث و محمد فرغلى المدير الفنى للفريق الوطني و شريف الشامي المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمي و حازم حامد محلل أداء و منة الله محمد إدارية و الدكتورة ماهيتاب محمد إخصائية علاج طبيعي.

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